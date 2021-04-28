Burdur'da motosiklet kazası: 2 yaralı

BURDUR (İHA) – Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BURDUR (İHA) – Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bucak ilçesinde Şirlek mevkiinde 07 TC 487 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Çöplük yakınlarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı.

Kazada metrelerce sürüklenen yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı