Burdur'da kar nedeniyle dağda mahsur kalan çoban kurtarıldı - Haberler
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Burdur'da kar nedeniyle dağda mahsur kalan çoban kurtarıldı

AA, Hüseyin Çubuk - Güncel
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Burdur'da kar nedeniyle dağda mahsur kalan çoban kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan çobanı itfaiye ekipleri ve UMKE personeli kurtardı.

BUCAK, BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan çobanı itfaiye ekipleri ve UMKE personeli kurtardı.

Çamlıca Mahallesi'ndeki 1200 rakımlı Tepecik mevkisindeki barakasında hayvanlarıyla kalan Ali Kunt, yoğun kar nedeniyle ilçe merkezine dönemeyince yardım istedi.

Harekete geçen Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri ile UMKE personeli, bir süre sonra Kunt'a ulaştı.

Yüksek ateş ve soğuktan dolayı bitkin düşen çoban ekipler tarafından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hüseyin Çubuk - Güncel

İtfaiye, Burdur, Bucak, kar, Güncel, Haberler

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