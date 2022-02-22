Burdur'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır,3 yaralı - Haberler
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Burdur'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır,3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burdur'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır,3 yaralı

Burdur'da kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Burdur - Isparta dağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Solak idaresindeki 32 ACJ 684 plakalı kamyonet, iddiaya göre Metin Altındal yönetimindeki 15 DE 815 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yolcu Ayşe Özkan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada iki sürücü hafif yaralanırken, Ayşe Özkan'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Burdur'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır,3 yaralı

Burdur'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır,3 yaralı

Burdur'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır,3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Kamyonet, Burdur, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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