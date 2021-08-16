Burdur'da iki trafik kazasında 5 yaralı
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Burdur'da iki trafik kazasında 5 yaralı

Burdur'da iki trafik kazasında 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

BURDUR'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Burdur Merkez Mustafa Şeref Bulvarı'nda saat 20.30'da meydana gelen kazada İsmet Zorlu yönetimindeki 07 ARR 476 plakalı hafif ticari araç ile Halit Beydilli yönetimindeki 15 AP 680 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Fatih Aslan (23) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Saat 21.00'de meydana gelen kazada ise Burdur'dan Antalya yönüne gitmekte olan Veli Bütün (68) yönetimindeki 15 SH 219 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnsuyu Kavşağı'nda yoldan çıkarak bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Bekize Bütün (77) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.


Burdur'da iki trafik kazasında 5 yaralı
Burdur'da iki trafik kazasında 5 yaralı
Burdur'da iki trafik kazasında 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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