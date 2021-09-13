Burdur'da evi, ahırı ve samanlığı yanan kadın gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler
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Burdur'da evi, ahırı ve samanlığı yanan kadın gözyaşlarına hakim olamadı

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da evi, ahırı ve samanlığı yanan kadın gözyaşlarına hakim olamadı

Burdur'da bir ev, ahır ve samanlık yandı.

Burdur'da bir ev, ahır ve samanlık yandı.

Merkeze bağlı Çendik köyünde yalnız yaşayan Mehmet (65) ve Hatice Yıldız (63) çiftinin evinin bitişiğindeki samanlıkta yangın çıktı.

Hasta hayvanına iğne almak için dışarıya çıktığında samanlığın yandığını gören Mehmet Yıldız, eşini evden çıkardıktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle eve ve ahıra sıçrayan yangın, Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin söndürme çalışmasını izleyen Hatice Yıldız, gözyaşlarıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 yıldır yaşadığı yuvasının yandığını söyledi.

Evinin yan tarafındaki evde kaynak yapıldığını, yangının bu nedenle çıktığını iddia eden Yıldız, "Yetkilerden yardım istiyorum, hiçbir şeyimiz kalmadı her şeyimiz yandı. Hayvanlarımızla, kendimizi zor kurtardık." dedi.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak da olay yerine geldiklerinde evin çatı kısmının ve saman balyalarının tutuştuğunu gördüklerini belirterek soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin araştırılacağını dile getirdi.

Burdur'da evi, ahırı ve samanlığı yanan kadın gözyaşlarına hakim olamadı

Burdur'da evi, ahırı ve samanlığı yanan kadın gözyaşlarına hakim olamadı

Burdur'da evi, ahırı ve samanlığı yanan kadın gözyaşlarına hakim olamadı

Burdur'da evi, ahırı ve samanlığı yanan kadın gözyaşlarına hakim olamadı

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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