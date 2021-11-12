BURDUR'DA EMNİYET KEMERİ UYGULAMASI

BURDUR MERKEZ, BURDUR (DHA) - Burdur'da İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için 'Bi Hareketine Bakar Hayat' temasıyla düzenlenen trafik kontrolünde sürücülerin emniyet kemeri denetlendi.

Proje kapsamında Burdur Merkez Kışla Uygulama Noktası'nda gerçekleşen trafik uygulamasına Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Engin Hatipoğlu ile trafik ekipleri katıldı. Denekimde sürücülere emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirme yapıldı. Vali Arslantaş, İlimizden yaklaşık yılda 11 milyon 200 bin araç geçiyor. Trafik yoğunluğuna bağlı kazaların yaşandığı bir iliz. Geçtiğimiz günlerde 5 vatandaşımız trafik kazasında maalesef vefat etti. Belki emniyet kemerleri takılı olsaydı bu acı olayı yaşamayacaktık dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet