Burdur'da çaldıkları 100 bin TL'lik malzemeleri Antalya'da yakarken yakalandılar

ANTALYA (İHA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde şantiye sahasından çalınan 100 bin TL'lik malzemeler Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda yakılırken bulundu.

Antalya'nın Korkuteli İlçesi Yukarıkaraman Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde 3 şahsın kablo yaktığı bilgisinin alınması üzerine, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jasat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, A.K., Ö.S. ve Ş.Ö. isimli şahısların aracında Burdur'un Gölhisar ilçesinde faaliyet gösteren Ş.M. isimli şantiye sahasından çalındığı tespit edilen yaklaşık değeri 100 bin TL olan alüminyum kablo, iş makinelerine ait konsol ekran göstergeleri, yüksek gerilim hattı dağıtım pano sistemi ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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