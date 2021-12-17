Burdur'da çaldıkları 100 bin TL'lik malzemeleri Antalya'da yakarken yakalandılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da çaldıkları 100 bin TL'lik malzemeleri Antalya'da yakarken yakalandılar

Burdur'da çaldıkları 100 bin TL'lik malzemeleri Antalya'da yakarken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'un Gölhisar ilçesinde şantiye sahasından çalınan 100 bin TL'lik malzemeler Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda yakılırken bulundu.

ANTALYA (İHA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde şantiye sahasından çalınan 100 bin TL'lik malzemeler Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda yakılırken bulundu.

Antalya'nın Korkuteli İlçesi Yukarıkaraman Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde 3 şahsın kablo yaktığı bilgisinin alınması üzerine, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jasat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, A.K., Ö.S. ve Ş.Ö. isimli şahısların aracında Burdur'un Gölhisar ilçesinde faaliyet gösteren Ş.M. isimli şantiye sahasından çalındığı tespit edilen yaklaşık değeri 100 bin TL olan alüminyum kablo, iş makinelerine ait konsol ekran göstergeleri, yüksek gerilim hattı dağıtım pano sistemi ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

Burdur'da çaldıkları 100 bin TL'lik malzemeleri Antalya'da yakarken yakalandılar

25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Partili yönetici gözaltında! Birini de Akşener'e hediye etmiş

25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Partili yönetici gözaltında! Birini de Akşener'e hediye etmiş

 Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! İşçinin esrarengiz ölümü merak yarattı

Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! İşçinin esrarengiz ölümü merak yarattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title