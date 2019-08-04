BURDUR Bucak'ta orman yangını
Bucak'ta orman yangınıBURDUR'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm kızılçam ormanı yandı.
Bucak'ta orman yangını
BURDUR'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm kızılçam ormanı yandı.
Bucak'a bağlı Elsazı köyü Boztepe mevkiinde saat 17.00 sıralarında kızılçam ormanlarının bulunduğu derede yangın başladı. İhbar üzerine yangın söndürme helikopteri, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve 4 arazözle alevlere müdahale edildi.
Yangının başladığı noktaya kısa sürede müdahale eden ekipler alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yangın nedeniyle 4 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü kaydedildi.
Kaynak: DHA
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