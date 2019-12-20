: Burdur-başkan ercengiz'den gelin arabası sürprizi

20.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:34

Başkan Ercengiz'den gelin arabası sürprizi

Burdur'da Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kendisine mesaj atarak gelin arabası konusunda destek isteyen Emre ve Ayşe Aslan çiftine, süslettiği lüks marka bir otomobil tahsis etti.

Burdur'da evlenen Yunus Emre Aslan ve Ayşe Ceylan çifti, gelin arabası olarak lüks marka bir araç kullanmak istedi. Ancak lüks araç bulamayan çift, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e sosyal medya hesabından ulaşarak yardım istedi.

Çiftin ricasını geri çevirmeyen Başkan Ercengiz, süslettiği lüks marka bir aracı gelin arabası olarak tahsis etti. Yunus Emre Aslan ve Ayşe Ceylan Çifti gelin arabasıyla Başkan Ercengiz'i ziyaret ederek teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı açıklamada, Bugün iki güzel kardeşimizin mutlu günü. Benden bir istekleri olmuştu. Onların isteklerini yerine getirdik. Allah mutluluklarını daim etsin. Yüreklerinde sevgiyi, saygıyı hoşgörüyü hiç kaybetmesinler. İnşallah çocukları olduğunda biz de onları evlerinde ziyaret ederiz. Hayırlı olsun dedi.

Yunus Emre Aslan da Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin bize her konuda yardımcı olduğunu biliyoruz. Her zaman kapısını çalabileceğimizi ve yanına gidebileceğimizi biliyorum. Bu isteğimizi kırmadığı ve yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu