Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Aşk Mantık İntikam, tam gaz izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yaz boyunca da sette olan ve bölüm çekimlerini aksatmayan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in başarısı dilden dile konuşuluyor. Ancak Özberk, başarısının yanı sıra güzelliğiyle de gündemde.

SETTEN PAYLAŞTIĞI VİDEO OLAY OLDU

Özberk'in Aşk Mantık İntikam dizisinin setinden paylaştığı video ise sosyal medyada çok konuşuldu. Özberk'in cesur kıyafeti seçimi ve dekoltesi hayranlarının gözünden kaçmadı.

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