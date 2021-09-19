Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu - Haberler Magazin
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Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu

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Aşk Mantık İntikam dizisiyle fırtına gibi esen ünlü oyuncu Burcu Özberk'in dizi setinden paylaştığı göğüs dekolteli video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Aşk Mantık İntikam, tam gaz izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yaz boyunca da sette olan ve bölüm çekimlerini aksatmayan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in başarısı dilden dile konuşuluyor. Ancak Özberk, başarısının yanı sıra güzelliğiyle de gündemde.

SETTEN PAYLAŞTIĞI VİDEO OLAY OLDU

Özberk'in Aşk Mantık İntikam dizisinin setinden paylaştığı video ise sosyal medyada çok konuşuldu. Özberk'in cesur kıyafeti seçimi ve dekoltesi hayranlarının gözünden kaçmadı.

Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu
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Haber: Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu - Haberler Magazin
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