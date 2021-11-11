Burcu Özberk'ten anlamlı hareket

' Aşk Mantık İntikam' dizisinde oynayan Burcu Özberk'ten alkışlanacak hareket... Güzel oyuncu, doğum gününde hediye yerine bağış istedi. Özberk, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) bağış istedi.

Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "11 Aralık benim doğum günüm. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. @todevvakfi için açtığım kampanya linkine Biomdan ulaşabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim" diyerek, sevenlerine seslendi. Oynadığı dizilerle yurt dışında da büyük hayran kitlesine sahip olan Burcu Özberk, mesajını İngilizce olarak da yayınladı.