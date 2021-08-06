Burcu Güneş - Yaramaz sözleri! Yaramaz şarkı sözleri nelerdir?
Burcu Güneş'in yeni şarkısı Yaramaz geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 510 bine yakın izlenme ve 2.6 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yaramaz sözleri nelerdir? Burcu Güneş - Yaramaz şarkı sözleri nedir? Burcu Güneş - Yaramaz şarkısının tüm sözleri haberimizde...
Yeni çıkan Burcu Güneş - Yaramaz şarkısının sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.
BURCU GÜNEŞ - YARAMAZ ŞARKI SÖZLERİ
Ne güzel hava
Sen de yanımda
Hayaller kurduk
Yetmez ki asla
***
Şu an radyoda
Bu şarkı sana
Oturma hadi
Aç sesi oyna
***
Aç ses aç
Geliyor gelmekte olan
***
Yaramaz ah seni gidi seni gidi haylaz
Saklambaç oynuyo benle
Buldu bulacak beni
Nabzımın atışı yükseliyor
***
Yaramaz ah seni gidi seni uslanmaz
Sen kimle dans ediyorsun
Öptü öpecek beni
Dünya senle güzelleşiyor
***
Dur bi dakka ve beni dinle
Konuşalım kuş gibi şöyle
Uçalım tabi en yüksekte
Durumlar böyle söz sende
***
Şu an radyoda
Bu şarkı sana
Oturma hadi
Aç sesi oyna
***
Aç ses aç
Geliyor gelmekte olan
***
Yaramaz ah seni gidi seni gidi haylaz
Saklambaç oynuyo benle
Buldu bulacak beni
Nabzımın atışı yükseliyor