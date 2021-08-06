Burcu Güneş - Yaramaz sözleri! Yaramaz şarkı sözleri nelerdir?

Burcu Güneş'in yeni şarkısı Yaramaz geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 510 bine yakın izlenme ve 2.6 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yaramaz sözleri nelerdir? Burcu Güneş - Yaramaz şarkı sözleri nedir? Burcu Güneş - Yaramaz şarkısının tüm sözleri haberimizde...