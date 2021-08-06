Burcu Güneş - Yaramaz sözleri! Yaramaz şarkı sözleri nelerdir?
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Burcu Güneş - Yaramaz sözleri! Yaramaz şarkı sözleri nelerdir?

Burcu Güneş - Yaramaz sözleri! Yaramaz şarkı sözleri nelerdir?
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Burcu Güneş'in yeni şarkısı Yaramaz geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 510 bine yakın izlenme ve 2.6 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yaramaz sözleri nelerdir? Burcu Güneş - Yaramaz şarkı sözleri nedir? Burcu Güneş - Yaramaz şarkısının tüm sözleri haberimizde...

Yeni çıkan Burcu Güneş - Yaramaz şarkısının sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

BURCU GÜNEŞ - YARAMAZ ŞARKI SÖZLERİ

Ne güzel hava

Sen de yanımda

Hayaller kurduk

Yetmez ki asla

***

Şu an radyoda

Bu şarkı sana

Oturma hadi

Aç sesi oyna

***

Aç ses aç

Geliyor gelmekte olan

***

Yaramaz ah seni gidi seni gidi haylaz

Saklambaç oynuyo benle

Buldu bulacak beni

Nabzımın atışı yükseliyor

***

Yaramaz ah seni gidi seni uslanmaz

Sen kimle dans ediyorsun

Öptü öpecek beni

Dünya senle güzelleşiyor

***

Dur bi dakka ve beni dinle

Konuşalım kuş gibi şöyle

Uçalım tabi en yüksekte

Durumlar böyle söz sende

***

Şu an radyoda

Bu şarkı sana

Oturma hadi

Aç sesi oyna

***

Aç ses aç

Geliyor gelmekte olan

***

Yaramaz ah seni gidi seni gidi haylaz

Saklambaç oynuyo benle

Buldu bulacak beni

Nabzımın atışı yükseliyor

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