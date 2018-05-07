Burcu Esmersoy'un Nişanlısı Kesenin Ağzını Açtı, 1,5 Milyon Dolarlık Ev Aldı

Burcu Esmersoy'un Nişanlısı Kesenin Ağzını Açtı, 1,5 Milyon Dolarlık Ev Aldı

14 Mayıs Pazartesi günü Burcu Esmersoy ile New York Türk Konsolosluğu'nda evlenecek olan Berk Suyabatmaz, Esmersoy'a 1,5 milyon liralık ev aldı.

Posta'nın haberine göre çift 2 Mayıs Çarşamba günü Miami-Brickell'da 1 oda 1 salon daire satın aldı. Dairenin fiyatının 350 bin dolar (yaklaşık 1.5 milyon lira) olduğu öğrenildi.

ÖN ANLAŞMA İMZALANDI

Ön anlaşmayı imzalayıp toplam ücretin yüzde 30'unu ödeyen Berk Suyabatmaz, tapunun müstakbel eşinin üzerine yapılmasını istedi. Sevgililer, Sami Kohen ve Barış Tansever'in Miami'de yeni açtıkları Skorpios adlı restoranda şampanyalı kutlama yaptı.

SADECE AİLELER KATILACAK

Nikah törenine Türkiye'den Berk Suyabatmaz'ın ailesi, Burcu Esmersoy'un ise kız kardeşi Müge katılacak. Sadece 20 kişinin davetli olduğu törenin akşamında Little Rascal'da yemek yenecek. Yeni evli çift ertesi gün Monte Carlo'ya gidecek.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (22)

Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.