Burcu Esmersoy'un Nişanlısı Kesenin Ağzını Açtı, 1,5 Milyon Dolarlık Ev Aldı
14 Mayıs Pazartesi günü Burcu Esmersoy ile New York Türk Konsolosluğu'nda evlenecek olan Berk Suyabatmaz, Esmersoy'a 1,5 milyon liralık ev aldı.
Posta'nın haberine göre çift 2 Mayıs Çarşamba günü Miami-Brickell'da 1 oda 1 salon daire satın aldı. Dairenin fiyatının 350 bin dolar (yaklaşık 1.5 milyon lira) olduğu öğrenildi.
ÖN ANLAŞMA İMZALANDI
Ön anlaşmayı imzalayıp toplam ücretin yüzde 30'unu ödeyen Berk Suyabatmaz, tapunun müstakbel eşinin üzerine yapılmasını istedi. Sevgililer, Sami Kohen ve Barış Tansever'in Miami'de yeni açtıkları Skorpios adlı restoranda şampanyalı kutlama yaptı.
SADECE AİLELER KATILACAK
Nikah törenine Türkiye'den Berk Suyabatmaz'ın ailesi, Burcu Esmersoy'un ise kız kardeşi Müge katılacak. Sadece 20 kişinin davetli olduğu törenin akşamında Little Rascal'da yemek yenecek. Yeni evli çift ertesi gün Monte Carlo'ya gidecek.
YORUMLAR (22)
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Oh kurtulduk , artık kocası düşünür hal ve hareketlerini.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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para için böyle iğrenç adamlarla olan iğrenç karılar :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Burcu pek para etmiyor amaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ya devremülk gibi olmuş bu be kesekağıdı gibi değermiii yaniCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sevgiliniz yanınızdayken paraya ihtiyaç duymayabilirsiniz mantığı ile özdeşmiş bir davranışCevap Yaz Yayından Kaldır