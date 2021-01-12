Burcu Esmersoy'un makyajsız hali şaşırttı
12.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:49
Sunucu Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Esmersoy'un makyajsız hali sevenlerini şaşırttı
Makyajsız ve spor kıyafetleri ile objektiflere poz vermekten çekinmeyen deneyimli sunucu, muhabirler ile ayaküstü sohbet ettikten sonra mağazaya girerek alışverişin keyfini çıkardı.
Beymen başta olmak üzere dünyaca ünlü mağazalardan alışverişini tamamlayan Esmersoy, daha sonra da İstinye Pazarı katına inerek ev alışverişini de yapıp alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;
Kaynak: Snob Magazin