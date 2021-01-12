Burcu Esmersoy'un makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız ve spor kıyafetleri ile objektiflere poz vermekten çekinmeyen deneyimli sunucu, muhabirler ile ayaküstü sohbet ettikten sonra mağazaya girerek alışverişin keyfini çıkardı.

Beymen başta olmak üzere dünyaca ünlü mağazalardan alışverişini tamamlayan Esmersoy, daha sonra da İstinye Pazarı katına inerek ev alışverişini de yapıp alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;





Kaynak: Snob Magazin