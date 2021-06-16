Burcu Esmersoy müjdeyi verdi

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Esmersoy, sevenlerine müjdeyi verdi

Spor sonrasında soluğu alışverişte alan güzel sunucu, Beymen mağazasında uzun süre vakit geçirip yeni sezon ürünleri inceleyip alışveriş yaptı. Son attığı bikinili videosu ile çok konuşulan ve videosu oldukça beğenilen Esmersoy, aldığı tepkilerden son derece mutlu olduğunu söyledi.

"YENİ VİDEOLAR GELİYOR"

Burcu Esmersoy, "Yeni videolar da geliyor arkadaşlar, hazır olun!" diyerek takipçilerine müjdeyi verdi.

Esmersoy'un sportif giyim tarzı dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin