Burcu Esmersoy müjdeyi verdi
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Burcu Esmersoy müjdeyi verdi

Burcu Esmersoy müjdeyi verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Esmersoy, sevenlerine müjdeyi verdi

Spor sonrasında soluğu alışverişte alan güzel sunucu, Beymen mağazasında uzun süre vakit geçirip yeni sezon ürünleri inceleyip alışveriş yaptı. Son attığı bikinili videosu ile çok konuşulan ve videosu oldukça beğenilen Esmersoy, aldığı tepkilerden son derece mutlu olduğunu söyledi.

"YENİ VİDEOLAR GELİYOR"

Burcu Esmersoy, "Yeni videolar da geliyor arkadaşlar, hazır olun!" diyerek takipçilerine müjdeyi verdi.

Esmersoy'un sportif giyim tarzı dikkat çekti.

Burcu Esmersoy müjdeyi verdi

Kaynak: Snob Magazin

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