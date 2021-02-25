Burcu Çağrı kimdir? Burcu Çağrı kaç yaşında, nereli?
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Burcu Çağrı kimdir? Burcu Çağrı kaç yaşında, nereli?

25.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:59
Burcu Çağrı kimdir? Burcu Çağrı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Burcu Çağrı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Burcu Çağrı hakkında merak edilenler. Burcu Çağrı hayatı ve biyografisi. Burcu Çağrı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Burcu Çağrı merak konusu oldu. İşte Burcu Çağrı hakkında merak edilen Burcu Çağrı kimdir, Burcu Çağrı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BURCU ÇAĞRI KİMDİR?

Burcu Çağrı, 1981 yılında İstanbul'da doğdu.

Burcu Çağrı kimdir? Burcu Çağrı kaç yaşında, nereli?

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünden mezun oldu. Ardından Atatürk Kültür Merkezinde çalıştı. 1998 yılında 'Elite Model Look' yarışmasında üçüncü olduktan sonra mankenlik kariyerine başladı.

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