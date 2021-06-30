Burcu Burkut kimdir? Burcu Burkut kaç yaşında, nereli? Burcu Burkut biyografisi!
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Burcu Burkut kimdir? Burcu Burkut kaç yaşında, nereli? Burcu Burkut biyografisi!

Burcu Burkut kimdir? Burcu Burkut kaç yaşında, nereli? Burcu Burkut biyografisi!
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Eski manken olan 1989 yılında Miss Turkey birincisi, 1991 Super Model of Turkey birincisidir. Peki, Burcu Burkut kimdir? Burcu Burkut kaç yaşında, nereli? Burcu Burkut mesleği nedir? Burcu Burkut hayatı ve biyografisi nedir?

Hong Kong'da düzenlenen Dünya Güzellik Yarışması 1989 Miss World'de Türkiye'yi temsil eden Burcu Burkut kimdir? Burcu Burkut kaç yaşında, nereli? Burcu Burkut mesleği nedir? Burcu Burkut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BURCU BURKUT KİMDİR?

Burcu Burkut (d. 24 Nisan 1970 - ö. 14 Mart 1996) eski manken, 1989 yılında Miss Turkey birincisi, 1991 Super Model of Turkey birincisi.

HAYATI

24 Nisan 1970 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak mahallesinde doğdu. 1989 yılında Miss Turkey birincisi, 1991 yılında ise Super Model of Turkey birincisi oldu. 22 Kasım 1989 yılında Hong Kong'da düzenlenen Dünya Güzellik Yarışması 1989 Miss World'de Türkiye'yi temsil etti. Bir dönem ABD'ye yerleşen Burcu, AIDS hastalığı nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 Mart 1996 tarihinde henüz 25 yaşındayken vefat etti.

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