Burcu Biricik Netflix'in Fatma isimli dizisinde başrol oynayacak
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Burcu Biricik Netflix'in Fatma isimli dizisinde başrol oynayacak

Oyuncu Burcu Biricik, Netflix'in yeni dizisi Fatma'da başrol oynayacak. Biricik, müjdeli haberi Instagram'dan verirken "İçim kıpır kıpır" notunu düştü.

28.07.2020 15:16 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:26

Netflix Türkiye'nin yeni dizisi Fatma için çalışmalar devam ediyor. Mart ayında duyurulan Fatma'da başrolinde başarılı oyuncu Burcu Biricik yer alacak.

"HEYECANLI GERİ SAYIM BAŞLADI"

Bu yıl Netflix Türkiye'den üç dizi, bir film ve bir yarışma programı geleceği duyurulmuştu. Bunlardan biri olan 'Şimdiki Aklım Olsaydı', tartışmalar sonrası iptal edilmişti. Diğer yapımlardan 'Fatma' içinse Netflix Türkiye geri sayımın başladığı gösteren bir paylaşım yaptı. Dizide Fatma karakterine Burcu Biricik hayat verecek. Biricik ile ilgili yapılan paylaşımda, "Aramıza hoş geldin #Fatma! Heyecanlı bir geri sayım başladı!" ifadeleri kullanıldı.

Burcu Biricik ise aynı fotoğrafı kişisel Instagram hesabından paylaşarak "İçim kıpır kıpır heyecandan. Sete çıkmak için geri sayıma başladık. Fatma'yı sizle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Burcu Biricik Netflix'in Fatma isimli dizisinde başrol oynayacak
Burcu Biricik Netflix'in Fatma isimli dizisinde başrol oynayacak
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