Burcu Biricik'in itirafı şaşırttı! 'Küfür etmeyi severim'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burcu Biricik'in itirafı şaşırttı! 'Küfür etmeyi severim'

02.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:03
Burcu Biricik'in itirafı şaşırttı! 'Küfür etmeyi severim'

Burcu Biricik, YouTube'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katıldı.

Burcu Biricik, YouTube'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katıldı. Oyuncu, "31 yaşımdayım. Ama son zamanlarda yaşlandığımı düşünüyorum. Bir yıldır pijamayla ve makyajsız geziyorum, ondandır belki. Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar gözkapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum" dedi. Pandemi döneminde daha fazla yemeğe başladığını söyleyen Burcu Biricik, "Yiyelim, içelim, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

İşte Burcu Biricik'in açıklamaları:

"Küfür ediyorum, seviyorum da. Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin."

"Batıl inancım var. Nazardan korkarım, dilimi ısırır, kulağımı çeker, kıçımı kaşırım."

"Patavatsızlık derecesinde konuşkanım. Arkadaşlarımı kontrol altına almaya çalışırım."

"Tuvalet kağıtlarına takıntılıyım. Mutlaka dışa dönük olmalı. Misafirlikte bile düzeltirim."

"Uzak Doğu'da kurbağa yedim ama sevmedim."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Seren Serengil İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Bursa Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burcu Biricik'in itirafı şaşırttı! 'Küfür etmeyi severim' - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 15:09:51. #1.14#
title