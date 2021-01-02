Burcu Biricik'in itirafı şaşırttı! 'Küfür etmeyi severim'

Burcu Biricik, YouTube'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katıldı. Oyuncu, "31 yaşımdayım. Ama son zamanlarda yaşlandığımı düşünüyorum. Bir yıldır pijamayla ve makyajsız geziyorum, ondandır belki. Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar gözkapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum" dedi. Pandemi döneminde daha fazla yemeğe başladığını söyleyen Burcu Biricik, "Yiyelim, içelim, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

İşte Burcu Biricik'in açıklamaları:

"Küfür ediyorum, seviyorum da. Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin."

"Batıl inancım var. Nazardan korkarım, dilimi ısırır, kulağımı çeker, kıçımı kaşırım."

"Patavatsızlık derecesinde konuşkanım. Arkadaşlarımı kontrol altına almaya çalışırım."

"Tuvalet kağıtlarına takıntılıyım. Mutlaka dışa dönük olmalı. Misafirlikte bile düzeltirim."

"Uzak Doğu'da kurbağa yedim ama sevmedim."

Kaynak: Hürriyet