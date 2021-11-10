Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı yönündeki iddiayı yalanladı - Haberler Magazin
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Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı yönündeki iddiayı yalanladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik'in projeden ayrılarak yerine Neslihan Atagül'ün geleceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Biricik, diziden ayrılmadığını söyledi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu ile başrolü paylaşan Burcu Biricik hakkında peş peşe iddialar ortaya atıldı. Trafik kazası geçirdiği iddia edilen oyuncunun Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı da söylendi.

"DİZİDEN AYRILMIYORUM"

Dizide Nalan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Biricik'in ayrılacağı, yerine ise Neslihan Atagül'ün geleceği ileri sürüldü. Hakkında çıkan iddiaların ardından 3,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video yayınladı. Güzel oyuncu yayınladığı videosunda "Hayır arkadaşlar çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim. Ayrıca diziden de ayrılmıyorum" dedi.

Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı yönündeki iddiayı yalanladı

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Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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