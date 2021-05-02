Burcu Biricik'ten anlamlı hareket
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Burcu Biricik'ten anlamlı hareket

Burcu Biricik'ten anlamlı hareket
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak Kanal D'de ekrana gelen 'Camdaki Kız' ve Netflix'te yayınlanan 'Fatma' dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Burcu Biricik, anlamlı hareketiyle takdir topladı. İşte detaylar...

'Camdaki Kız' ve 'Fatma' dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Burcu Biricik'ten anlamlı hareket... 4 Mayıs'ta 31 yaşına girecek oyuncu, doğum gününde hediye yerine bağış istedi. Biricik, takipçilerinden Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) yardım çağrısı yaptı. Instagram'dan paylaşım yapan Biricik, "Canlarım eşim dostlarım sevenlerim sevmeyenlerim. Malum doğum günüm geliyor belki içinizden bir hediye almak gerekirse diye bunu da şöyle şuraya bırakıyorum. Rol gereği olsa da kısa bir zaman için otizmli bir annenin ne zorluklar yaşadığını ne çaresiz durumlara düştüğünü gördüm, yaşadım ve hissettim. Küçük büyük fark etmez benim için en güzel hediye bu olacaktır. Şimdiden teşekkürler" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin

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