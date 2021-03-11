Burcu Binici'ye hapis cezası
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Burcu Binici'ye hapis cezası

11.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:17
Burcu Binici'ye hapis cezası

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, oyuncu Burcu Binici Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ'a sosyal medyadan ettiği hakaret nedeniyle 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, oyuncu Burcu Binici Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ'a sosyal medyadan ettiği hakaret nedeniyle 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oyuncuya verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası, CMK'dan kaynaklanan çeşitli indirimlerle  8 ay 22 güne inerken, sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Olayın geçmişi

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ'ın sosyal medya ve dijital çağın getirdiği dijital ayak izlerini anlattığı "Geçmişinden kurtulamazsın' başlıklı haber sonrası Ayşe Özyılmazel,  Üstündağ'a sosyal medyadan linç kampanyası başlatmıştı. Oyuncu Burcu Binici de Üstündağ'a Instagram hesabından " … keşke annen ile baban seni yaparken kondom kullansaydı. En azından onlar için de bizim için de utanç olmazdın" mesajı yazmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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