Burcu Altın Kimdir? Seksenler Aslı kimdir? Burcu Altın nereli, kaç yaşında? Burcu Altın biyografisi!

Yeni sezonuyla bu akşam 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan, Seksenler'in yönetmen koltuğuna Birol Güven oturuyor. Senaryosunu Murat Aras, Birol Güven, Eray Yasin Işık ve Deniz Gök'ün kaleme aldığı Seksenler dizisinde 'Aslı' karakterine hayat veren Burcu Altın'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Seksenler Aslı kimdir? Burcu Altın Kimdir? Burcu Altın nereli, kaç yaşında? Burcu Altın mesleği nedir? Burcu Altın hangi dizilerde oynadı? Burcu Altın hayatı ve biyografisi nedir?

Burcu Altın 1984 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelmiştir. Ancak baba tarafından aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır. Güzel oyuncunun Akrobasi, Bowling, Eskrim, Masa Tenisi, Tenis, Paten ve Basketbol kişisel ilgi alanı arasında yer alan spor dallarıdır. Boyu 1.72 cm'dir. Peki, Seksenler Aslı kimdir? Burcu Altın Kimdir? Burcu Altın nereli, kaç yaşında? Burcu Altın mesleği nedir? Burcu Altın hangi dizilerde oynadı? Burcu Altın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BURCU ALTIN KİMDİR?

Burcu Altın Deprem (13 Eylül 1984, İstanbul), Türk oyuncudur. Lions Tiyatro Ödülleri'nde, Kerem Yılmazer Genç Yetenek Ödülü aldı.

Burcu Altın 1984 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelmiştir. Ancak baba tarafından aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır. Güzel oyuncunun Akrobasi, Bowling, Eskrim, Masa Tenisi, Tenis, Paten ve Basketbol kişisel ilgi alanı arasında yer alan spor dallarıdır. Boyu 1.72 cm'dir.

18 Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur.

İlk dizi oyunculuk deneyimini Minnoş isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra Hakan Geziyorum isimli programın sunuculuğunu üstlenmiştir. Bugüne kadar Arka Sokaklar, Kırık Kalpler, Rina, Öğretmen Kemal, Babam Sağolsun, Sudan Bıkmış Balıklar, Beni Böyle Sev, Kaçın Kurası ve Badem Şekeri gibi projelerde rol almıştır. 2010 yılında Lions Tiyatro Ödülleri'nde Kerem Yılmazer Genç Yetenek ödülünün sahibi olmuştur.

2019 yılında Efe Deprem ile evlenmiştir.

DİSKOGRAFİ

2021 Menajerimi Ara

2019 Gamonya: Hayaller Ülkesi

2018 Tozkoparan

2018 Düğüm Salonu - Cansu

2017 Badem Şekeri - Sevda

2016 Kaçın Kurası - Sibel

2016 Eğlendirme Dairesi

2013 Beni Böyle Sev - Reyhan

2012 Sudan Bıkmış Balıklar - Gökçe

2011 Huzurum Kalmadı

2011 Babam Sağolsun

2010 Öğretmen Kemal - Dilara

2010 Rina - Gökçe

2009 Kırık Kalpler