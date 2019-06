Burçin Terzioğlu ile barıştıkları iddia edilen İlker Kaleli kimdir?

Poyraz Karayel dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan İlker Kaleli, dizide tanıştığı ve yeni bir aşka yelken açtığı Burçin Terzioğlu ile uzun birlikteliğin ardından ayrılmıştı. Terzioğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ise takipçileri heyecanlandırdı. İlker Kaleli kaç yaşında?

İLKER KALELİ KİMDİR?

Başarılı oyuncu Kaleli, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa üniversite yıllarında Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümüne devam ederken bir yandan Şahika Tekand'ın Studio Oyuncularındaki oyunculuk eğitimiyle başladı. 2006 yılında Üniversiteden mezun olduktan sonra yaklaşık 2 yıl dj olarak müzik yapıp, müzik direktörü olarak çalıştı. Bu dönemde çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

LONDRA'DA EĞİTİM ALDI

İlker Kaleli, 2008 yılında Londra'da (The London Academy Of Music And Dramatic Art) LAMDA'ya 3 senelik programa kabul edildi. LAMDA'dan 2011 yılında mezun oldu ve "Son" dizisinde rol aldı. ''Kayıp Şehir'' adlı diziyle geniş hayran kitlesine kavuştu.

POYRAZ KARAYEL İLE POPÜLER OLDU

Kariyeri için eğitimine Londra'da devam etti. Müzik alanında ilerlemek istese de Kaleli, dizi sektöründe popülerliği kazandı.İlker Kaleli "Kayıp Şehir" adlı dizide başrol oldu. 2013 yılında ''Kayıp'' dizisinde oynadı ve asıl çıkışını ise 2014 yılında ''Poyraz Karayel''de yaptı.