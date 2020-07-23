Burçin Terzioğlu halk plajında görüntülendi En son projesinden 500 bin TL'yi cebine koyan Burçin Terzioğlu, mütevazılığını konuşturdu. Oyuncu, sevgilisi Umut Duygu ile önceki gün Marmaris'teki halk plajında görüntülendi.

Tarkvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; aşkları tam gaz süren oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Günlüğü 2 bin 500 TL'ye villa kiralayan çift, önceki gün Selimiye'deki bir halk plajında denize girdi.& ; Kaynak: Snob Magazin