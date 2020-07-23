Burçin Terzioğlu halk plajında görüntülendi
En son projesinden 500 bin TL'yi cebine koyan Burçin Terzioğlu, mütevazılığını konuşturdu. Oyuncu, sevgilisi Umut Duygu ile önceki gün Marmaris'teki halk plajında görüntülendi.
23.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:21
Tarkvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; aşkları tam gaz süren oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Günlüğü 2 bin 500 TL'ye villa kiralayan çift, önceki gün Selimiye'deki bir halk plajında denize girdi.& ;
Kaynak: Snob Magazin