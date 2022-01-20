Burçak Tarlası filmi nerede çekildi? Kanal 7 Burçak Tarlası ne zaman, nerede, kaç yılında çekilmiştir? Hangi ilde, ilçede çekildi?

Burçak Tarlası filmi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Şehirden köye gelin giden Banu'nun el evinde, köy yerinde yaşadığı sorunlar anlatılıyor: " BURÇAK TARLASI". Güçlü oyuncu kadrosu ve ekibiyle göz dolduran bir yapım… Banu... Köylü bir gençle evlenen şehirli bir gelin… Daha önce oğlunu bir başka genç kızla sözleyen kaynananın Banu'ya hayatı kolaylaştırmaya hiç niyeti yoktur. Banu'ya zarar vermeyen tek kişi ise kendi halindeki kayınpederidir. Bin bir plan yapan yaşlı kadın Banu'yu evden kaçırtmaya kararlıdır. Bunun içinde elinden geleni yapar. Ancak Banu evliliğini korumak için kayınvalidesinin her türlü eziyetlerine katlanır. Elinden geleni yapar, ama kimseye yaranamaz. Türlü bahanelerle eve yepyeni bir gelin getirmek niyetindeki kayınvalidesinin eziyetleri giderek katlanılmaz bir hal almıştır. Banu'yu zorlu bir karar beklemektedir…

BURÇAK TARLASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Meşhur Burçak Tarlası türküsünün hikâyesinin konu edildiği filmde Burhan İnce, Mersinli İsmail, Aslı Organ gibi oyuncular rol alır. Dizi, Dinar Avşar köyünde çekilmiştir.

BURÇAK TARLASI OYUNCULARI

Yönetmen: Ahmet Sönmez

Senaryo: Soner Pehlevan

Oyuncular: Aslı Orcan. Halil Can, Burhan İnce, Tümay Torun

Müzik: Fatih Ihlamur

Yapım: Esra Film/2004

Tür: Dram

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