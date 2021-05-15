Buray - Alaz Alaz şarkı sözleri! 'Alaz Alaz' şarkısının sözleri nelerdir?
Buray'ın yeni parçası Alaz Alaz 13 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye ve 40 bin beğeniye ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki Buray - Alaz Alaz sözleri nelerdir?
Buray - Alaz Alaz şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BURAY - ALAZ ALAZ ŞARKI SÖZLERİ
Topladım tüm cesaretimi
Hadi beni al canına
Vallahi billahi gitmem
Bavulum dolu tıka basa
***
Usul usul öp dudağımdan
Günahımla bas bağrına
Vallahi billahi dönmem
***
Korkma sevişelim dörtnala
***
Bu hikaye seninle başlar
Teninde bitsin
***
Alaz alaz yanalım
Gök kubbeye varalım
Korksun dünya bu aşktan
Felaket çıkaralım
***
Alaz alaz yanalım
Nirvanaya varalım
Korksun dünya bu aşktan
Kıyamet koparalım
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Buray - Alaz Alaz şarkısı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 41 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Gözde Ançel
Müzik: Buray, Gözde Ançel
Düzenleme: Buray
Mix: Emre Yazgın
Mastering: Çağlar Türkmen