Buray 7 Mart'ta Bostancı'da dinleyicilerle buluşacak
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Buray 7 Mart'ta Bostancı'da dinleyicilerle buluşacak

Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, 7 Mart Cumartesi günü saat 21.00'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde dinleyiciyle buluşacak

04.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:43
Buray 7 Mart'ta Bostancı'da dinleyicilerle buluşacak

& ;İlk albümü "1 Şişe Aşk"tan bu yana hızla yükselen, şarkıları listelerden düşmeyen ve konserleriyle şehir şehir gezen sanatçı, Bostancı konserinde seslendireceği 'İstersen, Sen Sevda mısın, Aşk mı Lazım, Kabahat Bende, Tac Mahal' gibi sevilen şarkılarından oluşan repertuarın yanı sıra sürprizleriyle de adından söz ettirecek.



Kaynak: Snob Magazin

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