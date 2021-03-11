Burak Yırtar kimdir? Burak Yırtar hayatı ve biyografisi! Burak Yırtar kaç yaşında, nereli?
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Burak Yırtar kimdir? Burak Yırtar hayatı ve biyografisi! Burak Yırtar kaç yaşında, nereli?

11.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:16
Burak Yırtar kimdir? Burak Yırtar hayatı ve biyografisi! Burak Yırtar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Burak Yırtar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Burak Yırtar hakkında merak edilenler. Burak Yırtar hayatı ve biyografisi. Burak Yırtar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Burak Yırtar merak konusu oldu. İşte Burak Yırtar hakkında merak edilen Burak Yırtar kimdir, Burak Yırtar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BURAK YIRTAR KİMDİR?

Burak Yırtar Elazığ doğumludur. "Babam ve Ailesi", "Vay Başıma Gelenler", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Acı Aşk", "Umutsuz Ev Kadınları", "Sihirli Annem", "Sevdaluk", "Lale Devri" gibi birçok dizi ve filmin set arkasında çalıştı. Burak Yırtar ayrıca, "Vay Başıma Gelenler", "Şen Yuva", "Bir Bulut Olsam", "Kuzey Rüzgarı" gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.

Burak Yırtar kimdir? Burak Yırtar hayatı ve biyografisi! Burak Yırtar kaç yaşında, nereli?
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