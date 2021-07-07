Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk kaç yaşında, nereli?

Özge Özpirinçci ile birlikteliklerinden tanınan Burak Yamatürk, Özge Özpirinçcinin 4 aylık hamile olduğu haberiyle gündeme geldi. Pirinçcinin geçtiğimiz ay açıkladığı hamilelik haberiyle birlikte Burak Yaman'ın da hayatı merak konusu oldu. Peki, Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk kaç yaşında, nereli?

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk, birlikte olduğu ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay ikilinin bir bebek sahibi olacağı haberi geldi. Özge Özpirinçci son günlerde 4 aylık hamile olduğunu ve bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı. Gündeme gelen haber üzerine Burak Yamantürk'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

BURAK YAMANTÜRK KİMDİR?

Burak Yamantürk, 23 Aralık 1983 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğan Türk oyuncudur.

Birçok dizi ve filmde rol almıştır. İlk filmi 2010 yılında "Ayhan Hanım"da Bahadır karakteriyle yer aldı. 2012'de rol aldığı "Veda" dizisiyle Kemal karakterine hayat vermişti. Şimdilerde "Kuş Uçuşu" adındaki televizyon dizisi ile Selim karakterine hayat veriyor.

Rol Aldığı Filmler

2010 Ayhan Hanım Bahadır Başrol Oyuncusu

2014 Böcek Burak Yardımcı Oyuncusu

Rol Aldığı Diziler

2012 Veda Kemal Yardımcı Oyuncusu

2013-14 Tatar Ramazan Elmas Mercan Başrol Oyuncusu

2014 Hayat Yolunda Doktor Selim Savaş Yardımcı Oyuncusu

2015 Acı Aşk Mehmet Konuk Oyuncusu

2017 İçimdeki Fırtına Fırat Yardımcı Oyuncusu

2017 Kayıt Dışı Arda Yardımcı Oyuncusu

2019 Sevgili Geçmiş Kenan Soykan Başrol Oyuncusu

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm Hayati Yardımcı Oyuncusu

2021- Kuş Uçuşu Selim Başrol Oyuncusu

BURAK YAMANTÜRK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Burak Yamantürk, 1983 doğumlu olup 38 yaşında ve İzmitlidir.