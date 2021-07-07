Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk kaç yaşında, nereli?

Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Özge Özpirinçci ile birlikteliklerinden tanınan Burak Yamatürk, Özge Özpirinçcinin 4 aylık hamile olduğu haberiyle gündeme geldi. Pirinçcinin geçtiğimiz ay açıkladığı hamilelik haberiyle birlikte Burak Yaman'ın da hayatı merak konusu oldu. Peki, Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk kaç yaşında, nereli?

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk, birlikte olduğu ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay ikilinin bir bebek sahibi olacağı haberi geldi. Özge Özpirinçci son günlerde 4 aylık hamile olduğunu ve bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı. Gündeme gelen haber üzerine Burak Yamantürk'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

BURAK YAMANTÜRK KİMDİR?

Burak Yamantürk, 23 Aralık 1983 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğan Türk oyuncudur.

Birçok dizi ve filmde rol almıştır. İlk filmi 2010 yılında "Ayhan Hanım"da Bahadır karakteriyle yer aldı. 2012'de rol aldığı "Veda" dizisiyle Kemal karakterine hayat vermişti. Şimdilerde "Kuş Uçuşu" adındaki televizyon dizisi ile Selim karakterine hayat veriyor.

Rol Aldığı Filmler

  • 2010 Ayhan Hanım Bahadır Başrol Oyuncusu
  • 2014 Böcek Burak Yardımcı Oyuncusu
Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk kaç yaşında, nereli?

Rol Aldığı Diziler

  • 2012 Veda Kemal Yardımcı Oyuncusu
  • 2013-14 Tatar Ramazan Elmas Mercan Başrol Oyuncusu
  • 2014 Hayat Yolunda Doktor Selim Savaş Yardımcı Oyuncusu
  • 2015 Acı Aşk Mehmet Konuk Oyuncusu
  • 2017 İçimdeki Fırtına Fırat Yardımcı Oyuncusu
  • 2017 Kayıt Dışı Arda Yardımcı Oyuncusu
  • 2019 Sevgili Geçmiş Kenan Soykan Başrol Oyuncusu
  • 2020 Ya İstiklal Ya Ölüm Hayati Yardımcı Oyuncusu
  • 2021- Kuş Uçuşu Selim Başrol Oyuncusu

BURAK YAMANTÜRK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Burak Yamantürk, 1983 doğumlu olup 38 yaşında ve İzmitlidir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Sertab Erener Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Balotelli Salih Uçan Metin Oktay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 20:29:58. #1.15#

title