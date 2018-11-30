Burak Toktamış'dan Yeni Albüm " Büyü "

Sözleri komik ve eğlenceli,müziği ise oldukça coşkulu olan Büyü'nün en önemli özelliği ise dijital enstrüman kullanılmadan kaydedilmiş olması ve düzenlemelerinin akustik/organik olarak yapılması.

Kış sezonuna hızlı bir giriş yapan şarkının aranjesini ve müzik direktörlüğünü Gökhan Holat üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Gökhan Palas oturdu.

Uzun saatler süren klip çekiminde yakışıklı şarkıcıya Ukraynalı Top Model Liza Kucherouska eşlik etti.