Burak Özçivit giyim markasının yeni sezonunu da tanıttı Ünlü oyuncu Burak Özçivit, erkek giyim markası Altınyıldız Classics'in 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nu tanıttığı reklam filminde de oynadı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit , erkek giyim markası Altınyıldız Classics'in 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nu tanıttığı reklam filminde de oynadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü koşulların yaşandığı bu günlerde, erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nu, marka yüzü Burak Özçivit'in oynadığı bir reklam filmi ile tanıtıyor. "Başarıyı üstünde taşı" sloganıyla yola çıkan reklam filminde, doğanın enerjisinden ilham alınan tasarımlarla enerjisi yüksek bir sezon geçirileceğine vurgu yapan Burak Özçivit, "Yaz yakında gelecek, yine üzerimizde ince bir gömlekle sahillerde yürüyeceğiz, doğa ile iç içe olacağız" diyor.

"En mutlu günler olan düğün derneklerde sevdiklerimizle yine birlikte olacağız, bu mutlu günleri birlikte kutlayacağız" mesajını veren Burak Özçivit, reklam filminde markanın smokin ve yaz koleksiyonundaki yeni tasarımlarını tanıttı.

- İstanbul

Kaynak: DHA