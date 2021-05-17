Burak Özçivit'in en büyük tutkusu ortaya çıktı
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Burak Özçivit'in en büyük tutkusu ortaya çıktı

Burak Özçivit'in en büyük tutkusu ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir giyim markasının marka yüzü Burak Özçivit "Her Yerde Başarılı" mottosuyla keşif ve adrenalinin buluştuğu proje kapsamında maceradan maceraya koştu. Özçivit, "Bulduğum her fırsatta doğada olmayı seviyorum. Benim için adeta terapi yöntemi" dedi. İşte ayrıntılar...

Doğaya düşkünlüğüyle bilinen ve son dönemde ormanlık alanlarda vakit geçirmeyi tercih eden başarılı oyuncu, proje kapsamında Altınyıldız Classics'in gofre kumaşı ile öne çıkan travel takım elbisesiyle Terkos'dan yola çıkıp mesafeleri UTV ve kano ile aştı. Özçivit'e macerasever Orkun Olgar da eşlik etti.

"DOĞADA OLMAYI SEVİYORUM"

Burak Özçivit, takım elbiseyle başlayan macera dolu yolculuğu esnasında samimi açıklamalar yaptı. Ülkemizin doğal güzelliklerine vurgu yapan Burak Özçivit, "Dağlarımız, kanyonlarımız, göllerimiz, denizlerimiz, ormanlarımız ve şelalelerimiz saymakla bitmez. Doğayı ve keşfetmeyi çok seviyorum. Bulduğum her fırsatta doğada olmayı seviyorum. Benim için adeta terapi yöntemi. Bu doğal güzellikler dünyanın hiçbir yerinde yok" ifadelerini kullandı.

"MACERA DOLU BİR GÜN OLDU"

Sözlerini sürdüren Özçivit, "Maceraya Terkos'dan başladık. Bu arada Terkos'a hayran kalmamak elde değil. Bir yanı orman bir yanı deniz olan mucizevi bir ortam. Macera, adrenalin ve keyif dolu bir gün geçirdim. Gömüldüğümüz sanal dünyadan çıkıp bu harika doğanın içine girelim." dedi.

İşte Burak Özçivit'in renkli kareleri...

Burak Özçivit'in en büyük tutkusu ortaya çıktı
Burak Özçivit'in en büyük tutkusu ortaya çıktı
Burak Özçivit'in en büyük tutkusu ortaya çıktı
Burak Özçivit'in en büyük tutkusu ortaya çıktı
Burak Özçivit'in en büyük tutkusu ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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