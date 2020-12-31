Burak Kut - Yaşandı Bitti şarkı sözleri! Yaşandı Bitti saygısızca şarkısının tüm sözleri nelerdir? Burak Kut kimdir?

Burak Kut'un en beğenilen şarkılarından birisi Yaşandı Bitti şarkısıdır. Peki Yaşandı Bitti şarkı sözleri nelerdir? Tüm sözleri nelerdir?

BURAK KUT - YAŞANDI BİTTİ ŞARKI SÖZLERİ

Giden gitti gül, gül ki bitsin dert

Yeniden aşık olsam kaç yazar

Dikenli tellerin arkasından bak

Güzel olman gerekmez bana

Benimle oynama,

Heyecanlıyım, çok çılgınım bebeğim

Gün batımında bırakıp gitme

Gel bana, benimle olmak tek çare

Kanasın dünyam, yansın oldu olacak

Günahlar kavrulsun, aleviyle

Yaşandı bitti saygısızca

Aldatmanın tadına varınca

Doğru söylesen kimin umurunda

Gözüme inanırım, haydi zıpla

Utan ki çıksın o masumiyetin

Gülü daldan koparmam inan

Kaçırdık gelen o pembe günleri

Çocuk olmak cesaret bana

Kendini sıkma,

Zorlamakla akmaz sahte göz yaşı

Fazla uzatma,

Ben delikanlıyım, gözüm görmez hiçbir şeyi

BURAK KUT KİMDİR?

Burak Kut (27 Ağustos 1973, İstanbul), Türk şarkıcı; besteci, oyuncu ve söz yazarıdır. Ayrıca bir leggiero tenor sesine sahiptir.

Burak Kut, Çapa Ortaokulu'na gittiği yıllarda okul orkestrasıyla birlikte yaptığı çalışmalarla müzik kariyerine başladı. Daha sonra Şehremini Lisesi'ne devam etti fakat müzik derslerinin olmaması sebebiyle, ikinci senesinde olmasına rağmen oradan ayrılarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvurdu ve sınavlardan birincilikle geçerek okula girmeye hak kazandı. Sanatçı burada flüt ve piyano eğitimi aldı. Okul korosunun solistliğini üstlendiği lise yıllarında gerek kendi okulu, gerekse Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda 3 yıl üst üste birinci oldu.

Mezuniyeti sonrasında Hakan Peker ile anlaşarak ilk albümünü 29 Nisan 1994'te, "Benimle Oynama/ Çılgınım" adıyla çıkardı. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan sanatçı, milyon barajına yakın bir tiraj elde eden bu albümün çıkışını izleyen iki sene içerisinde 300'e yakın konser verdi. Pek çok başarıyı beraberinde getiren bu albümle birlikte, o yıllarda Türkiye'de verilen hemen hemen bütün müzik ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Avrupa "MTV Local Hero" ödülünü de kazandı.