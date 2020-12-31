Burak Kut - Yaşandı Bitti şarkı sözleri! Yaşandı Bitti saygısızca şarkısının tüm sözleri nelerdir? Burak Kut kimdir?
Burak Kut Kim Milyoner Olmak İster'de Yaşandı Bitti şarkısını seslendirdi. Peki Yaşandı Bitti şarkı sözleri nelerdir? Yaşandı Bitti şarkı hakkında bilgiler nedir? Burak Kut kimdir?
Burak Kut'un en beğenilen şarkılarından birisi Yaşandı Bitti şarkısıdır. Peki Yaşandı Bitti şarkı sözleri nelerdir? Tüm sözleri nelerdir?
BURAK KUT - YAŞANDI BİTTİ ŞARKI SÖZLERİ
Giden gitti gül, gül ki bitsin dert
Yeniden aşık olsam kaç yazar
Dikenli tellerin arkasından bak
Güzel olman gerekmez bana
Benimle oynama,
Heyecanlıyım, çok çılgınım bebeğim
Gün batımında bırakıp gitme
Gel bana, benimle olmak tek çare
Kanasın dünyam, yansın oldu olacak
Günahlar kavrulsun, aleviyle
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
Utan ki çıksın o masumiyetin
Gülü daldan koparmam inan
Kaçırdık gelen o pembe günleri
Çocuk olmak cesaret bana
Kendini sıkma,
Zorlamakla akmaz sahte göz yaşı
Fazla uzatma,
Ben delikanlıyım, gözüm görmez hiçbir şeyi
BURAK KUT KİMDİR?
Burak Kut (27 Ağustos 1973, İstanbul), Türk şarkıcı; besteci, oyuncu ve söz yazarıdır. Ayrıca bir leggiero tenor sesine sahiptir.
Burak Kut, Çapa Ortaokulu'na gittiği yıllarda okul orkestrasıyla birlikte yaptığı çalışmalarla müzik kariyerine başladı. Daha sonra Şehremini Lisesi'ne devam etti fakat müzik derslerinin olmaması sebebiyle, ikinci senesinde olmasına rağmen oradan ayrılarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvurdu ve sınavlardan birincilikle geçerek okula girmeye hak kazandı. Sanatçı burada flüt ve piyano eğitimi aldı. Okul korosunun solistliğini üstlendiği lise yıllarında gerek kendi okulu, gerekse Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda 3 yıl üst üste birinci oldu.
Mezuniyeti sonrasında Hakan Peker ile anlaşarak ilk albümünü 29 Nisan 1994'te, "Benimle Oynama/ Çılgınım" adıyla çıkardı. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan sanatçı, milyon barajına yakın bir tiraj elde eden bu albümün çıkışını izleyen iki sene içerisinde 300'e yakın konser verdi. Pek çok başarıyı beraberinde getiren bu albümle birlikte, o yıllarda Türkiye'de verilen hemen hemen bütün müzik ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Avrupa "MTV Local Hero" ödülünü de kazandı.