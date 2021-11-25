Burak King - Rap İçimden sözleri! 'Rap İçimden' şarkı sözleri nelerdir?
Burak King'in yeni şarkısı 'Rap İçimden' klibi ile Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 130 bin izlenme ve 7 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Rap İçimden sözleri nelerdir? Rap İçimden şarkı sözleri nedir?
Burak King - Rap İçimden şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
BURAK KİNG - RAP İÇİMDEN ŞARKI SÖZLERİ
Düşüp her gün aynı derde
Yürüdüm karda kışta serde
Düşüp her gün aynı derde
Yürüdüm karda kışta serde
***
Çizdim ayları yılları günleri senelerce
Gördüm hepinizi her şeyi gözümle gecelerce
***
Ne olsa geçerim gülüşünden
Dön geri bana güneşimi ver
Gidişin belliydi gelişinden
Seviyorum bazen de hep içimden
Hep içimden hep içimden
Ne ondan haberim var
Ne pi*inden
Azrail geziyordu nefesimde
Git desemde geliyordu rap içimden
***
Benim öfkem bu takımaydı
Siz tiki gecelerde
Babanız rakıdaydı
***
Bu limana demir attım
Kaybolduğum her sokak evim artık
Bu yola şeref dedim terim aktı
Adım gururum gibi deli artık
Bedenim buz gibi
Suratıma bak
Cehennem bile bana serin artık
***
Gelemezsin duyamazsın
Ah ah
Ele verdin kendini
Yara açtın yaralandın
***
Darda bir gün bile ben kalamam
Her bir dilde bir başka yalan
Öylece geldi ve geçti zaman
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