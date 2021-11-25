Burak King - Rap İçimden sözleri! 'Rap İçimden' şarkı sözleri nelerdir?

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BURAK KİNG - RAP İÇİMDEN ŞARKI SÖZLERİ

Düşüp her gün aynı derde

Yürüdüm karda kışta serde

Düşüp her gün aynı derde

Yürüdüm karda kışta serde

***

Çizdim ayları yılları günleri senelerce

Gördüm hepinizi her şeyi gözümle gecelerce

***

Ne olsa geçerim gülüşünden

Dön geri bana güneşimi ver

Gidişin belliydi gelişinden

Seviyorum bazen de hep içimden

Hep içimden hep içimden

Ne ondan haberim var

Ne pi*inden

Azrail geziyordu nefesimde

Git desemde geliyordu rap içimden

***

Benim öfkem bu takımaydı

Siz tiki gecelerde

Babanız rakıdaydı

***

Bu limana demir attım

Kaybolduğum her sokak evim artık

Bu yola şeref dedim terim aktı

Adım gururum gibi deli artık

Bedenim buz gibi

Suratıma bak

Cehennem bile bana serin artık

***

Gelemezsin duyamazsın

Ah ah

Ele verdin kendini

Yara açtın yaralandın

***

Darda bir gün bile ben kalamam

Her bir dilde bir başka yalan

Öylece geldi ve geçti zaman

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