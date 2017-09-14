Burak Hakkı'yı Görenler Tanımakta Zorlandı

'Euro Basket 2017' çeyrek final maçını büyük bir keyifle izlerken görüntülenen Burak Hakkı, Yunan nişanlısıyla maç boyunca mutluluk tablosu çizdi. Maç sonunda Hidayet Türkoğlu ile poz veren Burak Hakkı, Türkiye'nin elenmesine çok üzüldüğünü belirterek: "12 Dev Adam elendi ama çok iyi mücadelelere imza atarak bizleri gururlandırdılar. Onları gönülden tebrik ediyorum. Bu aksam ki maçta da nişanlımın yanında olarak ona destek vermek istedim" dedi.

SAKALLI HALİNİ GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Geçtiğimiz mart ayından beri Atina'nın 'Stathamos (İstasyon)' adlı tiyatrosunda sergilenen 'Kiklos (Daire)' oyunu ile izleyici karşısına çıkan ve rolü için imaj değiştiren Hakkı'yı görenler tyanımakta zorlandı.