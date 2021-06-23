Burak Elmas kimdir? Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas kaç yaşında, nereli?

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu listesinde yer alan Burak Elmas kimdir? Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas kaç yaşında, nereli? Burak Elmas listesi! Burak Elmas Galatasaray!

Galatasaray'ın yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı. Galatasaray yeni başkanı olan Burak Elmas kimdir? Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas kaç yaşında, nereli?

BURAK ELMAS KİMDİR?

Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde seçilen sarı-kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas ve 90. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Galatasaray'ın yeni yönetiminde görev dağılımı şöyle:

Başkan: Burak Elmasİkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver