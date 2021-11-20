Burak Deniz, Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Böyle yakalandı
Geçtiğimiz günlerde model Didem Soydan'dan ayrılan oyuncu Burak Deniz, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında kız arkadaşlarıyla görüntülendi. Deniz, Soydan'ı çabuk unuttu. İşte detaylar...
Didem Soydan'dan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Burak Deniz, ayrılık acısını çabuk unuttu.
"GERİ KAFALI MIYIZ?"
Burak Deniz, "Didem Soydan'ın iddialı paylaşımları sizi rahatsız ettiği için mi bu ilişki bitti?" sorusuna, "Alakası bile yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını verdi.
YENİ AŞKIYLA İLK KEZ
Ayrılık nedenlerini açıklamayan Deniz, yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi.
Burak Deniz ve kız arkadaşı, gazetecilerden kaçmak istese de başarılı olamadılar.
İŞTE O KARELER...