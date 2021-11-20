Burak Deniz, Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Böyle yakalandı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burak Deniz, Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Böyle yakalandı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Burak Deniz, Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Böyle yakalandı

Geçtiğimiz günlerde model Didem Soydan'dan ayrılan oyuncu Burak Deniz, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında kız arkadaşlarıyla görüntülendi. Deniz, Soydan'ı çabuk unuttu. İşte detaylar...

Didem Soydan'dan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Burak Deniz, ayrılık acısını çabuk unuttu.

"GERİ KAFALI MIYIZ?"

Burak Deniz, "Didem Soydan'ın iddialı paylaşımları sizi rahatsız ettiği için mi bu ilişki bitti?" sorusuna, "Alakası bile yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını verdi.

YENİ AŞKIYLA İLK KEZ

Ayrılık nedenlerini açıklamayan Deniz, yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi.

Burak Deniz ve kız arkadaşı, gazetecilerden kaçmak istese de başarılı olamadılar.

İŞTE O KARELER...

Burak Deniz, Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Böyle yakalandı

Burak Deniz, Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Böyle yakalandı

Burak Deniz, Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Böyle yakalandı

Burak Deniz, Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Böyle yakalandı

Burak Deniz, Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Böyle yakalandı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title