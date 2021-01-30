Burak Deniz: Didem'le gizlimiz saklımız yok
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Burak Deniz: Didem'le gizlimiz saklımız yok

30.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:21
Burak Deniz: Didem'le gizlimiz saklımız yok

Burak Deniz önceki gün Kuruçeşme'deki bir büfeden sandviç alırken görüntülendi.

Burak Deniz önceki gün Kuruçeşme'deki bir büfeden sandviç alırken görüntülendi. "Maraşlı" dizisindeki rol arkadaşı Alina Boz'la uyumunun iyi olduğunu dile getiren Deniz, "Diziyi izleyenler sevdi. Çok iyi geri dönüşler aldık. İyi bir ekibimiz var. Yorumlarda güzel olunca, her şey güzel oluyor" dedi.

Oyuncu, sevgilisi Didem Soydan'ın "Beni, Burak ile hiç göremediniz ki" sözleri hakkında da açıklama yaptı: "Yani çekemediniz gibi demek istemiş. Yoksa bizim gizlimiz saklımız yok. Görüyorsunuz sandviç aldım, sete gidiyorum. Pandemi var, dışarı çıkamıyoruz, yapacaklarımız kısıtlı. Yoksa gizleyecek, saklayacak bir durumumuz yok."

Kaynak: Hürriyet

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