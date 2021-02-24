Burak Akkul kimdir? Burak Akkul kaç yaşında, nereli? Burak Akkul eşi kimdir? Seda Akkul kimdir, kaç yaşında?

Eşi Seda Akkul ile sunduğu program ile sevilen Burak Akkul kimdir? Burak Akkul kaç yaşında, nereli? Burak Akkul eşi kimdir? Seda Akkul kimdir, kaç yaşında?

BURAK AKKUL KİMDİR?

Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Lisenin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Uzun süre mizah yazarlığı yapan Burak Akkul, eşi Seda Akkul ile Teve 2'de ''Çok Gezenti'' programıyla dünyayı dolaşıyor. Lise yıllarında karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olan Akkul, Komikaze'nin isim yaratıcısıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları programların metin yazarlığını üstlenmiştir. Tüm bu yetkinliklerinin yanında ayrıca; Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim gibi kitapları da kaleme aldı. Yazarlığa ise Güneş Gazetesi ile başladı.

SEDA AKKUL KİMDİR?

Eşi ile birlikte Çok Gezenti programını sunan Seda Akkul, hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir. Burak Akkul ile mutlu evlilikleri olan çift, koronavirüs haberleri ile sevenlerini korkuttu.