Bünyan Belediyesi'nden 2 bin aileye gıda kolisi yardımı
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Bünyan Belediyesi'nden 2 bin aileye gıda kolisi yardımı

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Bünyan Belediyesi'nden 2 bin aileye gıda kolisi yardımı

Bünyan Belediyesi, Ramazan ayında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye tamamı yerel esnaflardan alınan gıda paketi dağıtıyor.

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Bünyan Belediyesi, Ramazan ayında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye tamamı yerel esnaflardan alınan gıda paketi dağıtıyor.

Gelenek haline getirilen çalışmayla hem yerel esnafın desteklendiğine hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların yalnız bırakılmadığına dikkat çeken Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, " Amacımız Ramazan Ayında sosyal belediyecilik anlayışıyla paylaşmak ve dayanışmayla vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak. Vatandaş ve esnafımızın çorbalarında bir nebzede katkımız oluyorsa ne mutlu bize" dedi.

Samimiyetle yürütülen ve her yıl sayısı artan gıda destek paketi çalışmasına hayırseverlerinde katkı sunduğunu belirten Başkan Altun, "Biz hemşerilerimizin duasına talibiz. Niyet hayır olunca rabbimde bereketlendiriyor. Her yıl hayırsever sayımızda katlanarak artıyor. Hayırseverlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Tüm Bünyan halkımızın aileleriyle birlikte huzurlu bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Bünyan Belediyesi kendi bünyesinde kaydı olan ve düzenli olarak ziyaret edilerek çeşitli yardımlarda bulunulan, gerekse muhtarlıklar ve Kaymakamlık aracılığıyla belediyeye bildirilen dar gelirli ve ihtiyaç ailelere 2 bin gıda paketi dağıtımını sürdürüyor. Yıl boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Bünyan Belediyesi, yerel esnaftan alınan 2 bin adet gıda kolisini Ramazan ayı öncesinde de vatandaşların evlerine ulaştırıyor. - KAYSERİ

Bünyan Belediyesi'nden 2 bin aileye gıda kolisi yardımı
Bünyan Belediyesi'nden 2 bin aileye gıda kolisi yardımı
Bünyan Belediyesi'nden 2 bin aileye gıda kolisi yardımı
Bünyan Belediyesi'nden 2 bin aileye gıda kolisi yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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