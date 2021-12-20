Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kış aylarının gelmesiyle açlık çeken sokak hayvanları ve yaban hayvanları için doğaya ekmek ve yem bıraktı.

Ekipler, sokak hayvanları ve yabani hayvanların kış aylarında açlıktan ölmemeleri için yürütülen yem dağıtma işleminin kış ayları boyunca devam edeceğini bildirirken, ekmek ve yem dağıtma işleminin önemine değinen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Sahipsiz hayvanlar, aşırı soğuk ve kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle yaban hayvanları, kuşlar ve sokak hayvanları için belirli bölgelere kış ayları boyunca düzenli olarak yem bırakacağız. Vatandaşlarımızdan da karlı günlerde evlerinin önüne kedilerin, köpeklerin ve kuşların beslenebilmesi için yiyecek bırakmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ