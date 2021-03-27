Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu hayatı!
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Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu hayatı!

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Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu hayatı!

Bünyamin Topçuoğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bünyamin Topçuoğlu, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imamdan biri oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ayasofya'ya atanan 3 imam ve 5 müezzinin ismini açıklamıştı. Peki, Bünyamin Topçuoğlu kaç yaşında?

İmam Bünyamin Topçuoğlu, Erzurum'da doğdu ve hafızlık eğitimini de Erzurum'da tamamladı. Üç defa Türkiye birinciliği elde etti. Ayrıca Kur-an'ı Kerim okuma yarışmasında da dünya birinciliği bulunuyor. Bünyamin Topçuoğlu kimdir? İmam Bünyamin Topçuoğlu nereli?

BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

Bünyamin Topçuoğlu 1980 yılında Erzurum'da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum'da tamamladı. Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. ... İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmakta olan Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.

Topçuoğlu, 1980 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Hafızlık öğrenimini 11 ayda Erzurum'da tamamladı ardından Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı.

İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi'nde Kıraat bölümünden mezun olan Bünyamin Topçuoğlu, 3 Türkiye birinciliği elde etti. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliği bulunuyor. Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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