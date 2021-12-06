Bunu da gördük! Uçak ile tır, otobanda kafa kafaya çarpıştı - Haberler
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Bunu da gördük! Uçak ile tır, otobanda kafa kafaya çarpıştı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Almanya'da otobana acil iniş yapan tek motorlu uçak ile tır kafa kafaya çarpıştı. Şaşkına uğratan kazada tek motorlu uçağı kullanan pilot hafif yaralanırken, tır şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Almanya'daki Schwarzbachtalbrücke adlı otoban son derece ilginç bir kazaya sahne oldu. Ülkenin Fransa sınırında yer alan Pirmasens bölgesindeki otobana acil iniş yapan uçak ile otobandaki bir tır çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tek motorlu uçağı kullanan pilotun hafif yaralandığı, tır şoförünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.Ülke basınında yer alan haberler e göre, 72 yaşındaki pilot Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti üzerinden Fransa'dan Hollanda'ya doğru uçuyordu.

Bunu da gördük! Uçak ile tır, otobanda kafa kafaya çarpıştı

Dün yaşanan kazanın ardından otoban ulaşıma kapanırken ekipler bölgeye yayılan benzin ve parçaları temizlemek için yoğun çaba harcadı.

Bunu da gördük! Uçak ile tır, otobanda kafa kafaya çarpıştı

Yerel Die Rheinpfalz gazetesinin haberine göre otoban ancak akşam saatlerinde yeniden trafiğe açılabildi. Aynı habere göre, kazanın maliyetinin yaklaşık 60 bin euro (930 bin TL) olduğu açıklandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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