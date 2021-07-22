Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti

Kolombiya'da bungee jumping yapmak isteyen bir kadın, erkek arkadaşına verilen 'Atla' komutunu yanlış anladı ve daha ekipmanları takılmamışken kendini 50 metreden aşağıya bırakarak hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Antioquia Bölgesi'nde yer alan Amaga kasabası, özellikle bungee jumping faaliyetinde bulunmak isteyenler için oldukça uğrak bir yer olarak biliniyor. Erkek arkadaşıyla birlikte bungee jumping yapmak isteyen Yecenia Morales de bu amaçla burada bulunuyordu.

KOMUTUN KENDİSİNE VERİLDİĞİNİ SANDI

Henüz sırası gelmediği için güvenlik ekipmanlarına tamamen bağlı olmayan 25 yaşındaki kadın, görevliler tarafından erkek arkadaşına verilen 'Atla' anlamındaki talimatı yanlış anladı. Komutun kendisine verildiği sanan Morales, kendini yaklaşık 50 metrelik viyadükten aşağıya bırakarak hayatını kaybetti.

TİKTOK VİDEOSU ÇEKEN BİRİ TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Morales'in aşağı atladıktan sonraki düşüş anları, o sırada TikTok videosu çeken bir kullanıcı tarafından saniye saniye kaydedildi. Kadına ilk sağlık müdahalesi erkek arkadaşı tarafından yapıldı, sağlık ekibi geldiğinde ise çoktan yaşamını yitirmişti.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Olay hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Gustavo Guzmán, "Kafası karışmış. Verilen sinyal erkek arkadaşınaydı çünkü onun güvenlik ekipmanları halihazırda takılıydı. Onun ise kafası karıştı ve bu yüzden acele etti." diye konuştu.