Bungalov ev alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bungalov ev alev alev yandı

30.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:45
Bungalov ev alev alev yandı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda bir bungalov ev, alev alev yandı.

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda bir bungalov ev, alev alev yandı.

Gölyaka ilçesi Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde bulunan bungalov evde, sabah saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler ahşap evi kısa sürede sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Bungalov ev alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ceyda Düvenci Hanife Gürdal Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Ersun Yanal Fernando Muslera Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bungalov ev alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 13:45:20. #1.15#
title