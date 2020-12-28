Bundan böyle yol yok şarkı sözleri! Bundan böyle yol yok şarkı sözleri nedir? Ahmet Kaya Bundan böyle yol yok şarkı sözleri hakkında bilgiler!
Ahmet Kaya Bundan böyle yol yok şarkı sözleri merak ediliyor. Peki Bundan böyle yol yok şarkı sözleri! Bundan böyle yol yok şarkı sözleri nedir? Ahmet Kaya Bundan böyle yol yok şarkı sözleri hakkında bilgiler!
Ahmet Kaya Bundan böyle yol yok şarkı sözleri merak ediliyor. Peki Bundan böyle yol yok şarkı sözleri!Ahmet Kaya Bundan böyle yol yok şarkı sözleri hakkında bilgiler!Bundan böyle yol yok şarkı sözleri nedir?
Ahmet Kaya – Bundan Böyle Yol Yok Şarkı Sözleri
Bundan böyle yol yok kollarım çürüdü
bundan öte karanlıklar
sen beni anlamadın
gözünü kan bürümüş
bundan öte ayrılık var
Bundan böyle yol yok kollarım çürüdü
bundan öte karanlıklar
sen beni anlamadın
gözünü kan bürümüş
bundan öte ayrılık var
Bundan böyle yol yok kollarım çürüdü
bundan öte karanlıklar
sen beni anlamadın
gözünü kan bürümüş
bundan öte ayrılık var
yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz
bu şehirde yine ölüm var
karanlıklar çöktü yine
sevgilerde sahteymiş
bu gönlümde yine hüzün var
yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz
bu şehirde yine ölüm var
karanlıklar çöktü yine
sevgilerde sahteymiş
bu gönlümde yine hüzün var
bundan böyle yol yok kollarım çürüdü
bundan öte karanlıklar
sen beni anlamadın
gözünü kan bürümüş
bundan öte ayrılık var
yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerinle
bakışlarında bir ümit var
sürgün edildiğim yerde
kanatlarım kırıldı
esen yelde senin kokun var
yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerinle
bakışlarında bir ümit var
sürgün edildiğim yerde
kanatlarım kırıldı
esen yelde senin kokun var
bundan böyle yol yok kollarım çürüdü
bundan öte karanlıklar
sen beni anlamadın
gözünü kan bürümüş
bundan öte ayrılık var
bundan böyle yol yok kollarım çürüdü
bundan öte karanlıklar
sen beni anlamadın
gözünü kan bürümüş
bundan öte ayrılık var
bundan öte ayrılık var.?