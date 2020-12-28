Bundan böyle yol yok şarkı sözleri! Bundan böyle yol yok şarkı sözleri nedir? Ahmet Kaya Bundan böyle yol yok şarkı sözleri hakkında bilgiler!
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Bundan böyle yol yok şarkı sözleri! Bundan böyle yol yok şarkı sözleri nedir? Ahmet Kaya Bundan böyle yol yok şarkı sözleri hakkında bilgiler!

28.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:33
Bundan böyle yol yok şarkı sözleri! Bundan böyle yol yok şarkı sözleri nedir? Ahmet Kaya Bundan böyle yol yok şarkı sözleri hakkında bilgiler!

Ahmet Kaya Bundan böyle yol yok şarkı sözleri merak ediliyor. Peki Bundan böyle yol yok şarkı sözleri! Bundan böyle yol yok şarkı sözleri nedir? Ahmet Kaya Bundan böyle yol yok şarkı sözleri hakkında bilgiler!

Ahmet Kaya Bundan böyle yol yok şarkı sözleri merak ediliyor. Peki Bundan böyle yol yok şarkı sözleri!Ahmet Kaya Bundan böyle yol yok şarkı sözleri hakkında bilgiler!Bundan böyle yol yok şarkı sözleri nedir?

Ahmet Kaya – Bundan Böyle Yol Yok Şarkı Sözleri

Bundan böyle yol yok kollarım çürüdü

bundan öte karanlıklar

sen beni anlamadın

gözünü kan bürümüş

bundan öte ayrılık var

Bundan böyle yol yok kollarım çürüdü

bundan öte karanlıklar

sen beni anlamadın

gözünü kan bürümüş

bundan öte ayrılık var

Bundan böyle yol yok kollarım çürüdü

bundan öte karanlıklar

sen beni anlamadın

gözünü kan bürümüş

bundan öte ayrılık var

yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz

bu şehirde yine ölüm var

karanlıklar çöktü yine

sevgilerde sahteymiş

bu gönlümde yine hüzün var

yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz

bu şehirde yine ölüm var

karanlıklar çöktü yine

sevgilerde sahteymiş

bu gönlümde yine hüzün var

bundan böyle yol yok kollarım çürüdü

bundan öte karanlıklar

sen beni anlamadın

gözünü kan bürümüş

bundan öte ayrılık var

yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerinle

bakışlarında bir ümit var

sürgün edildiğim yerde

kanatlarım kırıldı

esen yelde senin kokun var

yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerinle

bakışlarında bir ümit var

sürgün edildiğim yerde

kanatlarım kırıldı

esen yelde senin kokun var

bundan böyle yol yok kollarım çürüdü

bundan öte karanlıklar

sen beni anlamadın

gözünü kan bürümüş

bundan öte ayrılık var

bundan böyle yol yok kollarım çürüdü

bundan öte karanlıklar

sen beni anlamadın

gözünü kan bürümüş

bundan öte ayrılık var

bundan öte ayrılık var.?

Haber Yorumları
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