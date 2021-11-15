Bulutsuzluk Özlemi'nden 'Bedreddin' albümü: "Gücünü Nâzım Hikmet'ten alıyor" - Haberler
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Bulutsuzluk Özlemi'nden 'Bedreddin' albümü: "Gücünü Nâzım Hikmet'ten alıyor"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Bulutsuzluk Özlemi, 10. albümünü Nazım Hikmet'in 'Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı'ndan bestelediği rock oratoryosuyla çıkardı.

Bulutsuzluk Özlemi, 10. albümünü Nazım Hikmet'in 'Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı'ndan bestelediği rock oratoryosuyla çıkardı. 'Bedreddin' isimli albümü T24'te Ayşen Güven'e anlatan Bulutsuzluk Özlemi vokalisti Nejat Yavaşoğulları, albümün aslında 2 yıldır önce bittiğini ancak pandemi ve bazı prosedürler nedeniyle geç çıktığını söyledi.

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