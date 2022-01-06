Bulutların arasında oluşan ışık hüzmesi yeryüzüne böyle süzüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulutların arasında oluşan ışık hüzmesi yeryüzüne böyle süzüldü

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Haberler | Güncel

Bulutların arasında oluşan ışık hüzmesi yeryüzüne böyle süzüldü Balıkesir'de bulutların arasından sızan güneş ışınları seyre doyumu olmayan saniyeler oluşturdu.

BALIKESİR (İHA) - Bulutların arasında oluşan ışık hüzmesi yeryüzüne böyle süzüldü

BALIKESİR - Balıkesir'de bulutların arasından sızan güneş ışınları seyre doyumu olmayan saniyeler oluşturdu. Balıkesir'de bulutların arasından süzülen güneş ışığının kentin üstünde oluşturduğu manzara, keyifle izlendi.

Balıkesir'de birkaç gündür süren bulutlu ve kapalı hava, yağış ve kasvete neden olurken, seyri hoş manzaralar da oluşturuyor. Şehrin yüksek rakımlı noktalarından izleyen vatandaşlar güneş ışınlarının bulutların arasında oluşturduğu ışık hüzmesi, seyrine doyum olmayan bir görüntü ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Bulutların arasında oluşan ışık hüzmesi yeryüzüne böyle süzüldü

Bulutların arasında oluşan ışık hüzmesi yeryüzüne böyle süzüldü

Bulutların arasında oluşan ışık hüzmesi yeryüzüne böyle süzüldü

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title