Bulutlar gündüzü geceye çevirdi
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Bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Silivri, Gümüşyaka ve Değirmenköy'de aniden gökyüzünü kaplayan bulutlar etrafın bir anda kararmasına neden oldu.

Bulutlar gündüzü geceye çevirdi
01.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:04

Silivri, Gümüşyaka ve Değirmenköy'de aniden gökyüzünü kaplayan bulutlar etrafın bir anda kararmasına neden oldu.

Yetkililer tarafından il genelinde yer yer sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Silivri, Gümüşyaka ve Değirmenköy'ün üstünü aniden kaplayan bulutlar, etrafın bir anda kararmasına neden oldu. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağmur nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, göllenme, vb. hadiseler için vatandaşlara uyarıda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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